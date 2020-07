Les voyageurs de plusieurs pays européens, dont la Belgique, seront à nouveau les bienvenus en Norvège dès le 15 juillet sans devoir observer une quarantaine, ont annoncé vendredi la ministre de la Justice Monica Maeland et la ministre de l'Economie Iselin Nybo.

Les Norvégiens pourront également voyager à nouveau dans ces mêmes pays. Les mesures de restriction restent en revanche d'application pour les voyages en provenance ou à destination de la Suède, à l'exception de trois régions du sud du pays. Le 15 juin, les restrictions de voyage ont été partiellement levées en Norvège comme dans l'Union européenne. À cette période, la Norvège était encore inaccessible aux voyageurs belges, et vice versa. Cependant, la liste des voyages non essentiels autorisés sera considérablement élargie à partir du 15 juillet.

Les exemptions s'appliquent aux pays et régions qui répondent aux critères d'infection établis par l'Institut norvégien de la santé publique (FHI), explique le ministère norvégien des affaires étrangères. L'un des critères est qu'il y ait eu moins de 20 cas confirmés pour 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines. En Belgique, il y en a eu 10,2. Les pays non exemptés sont la Bulgarie, la Hongrie, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et certaines parties de la Suède. Les Norvégiens peuvent donc notamment retourner en Grèce, en Espagne et en Italie sans être placés dix jours en quarantaine à leur arrivée ou au retour.

Le FHI mettra à jour cette liste de pays toutes les deux semaines.

Le ministère norvégien des affaires étrangères souligne toutefois que ces conseils ne doivent pas être compris comme un encouragement à voyager. "Chacun devrait réfléchir aux conséquences possibles avant de voyager", déclare-t-il dans un communiqué. "La propagation du virus en Europe est encore très difficile à prévoir et peut évoluer très rapidement."

Sur le site du ministère belge des affaires étrangères, il est toujours indiqué qu'il n'est pas possible de se rendre en Norvège pour le moment. C'est également le cas pour certaines régions d'Espagne qui sont confinées, Lisbonne, l'Irlande et Malte.