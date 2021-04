Décapitations, électrocutions, pendaisons, injections létales, tirs de balle : les exécutions se sont poursuivies l’an dernier dans dix-huit pays au monde, principalement en Chine, en Iran, en Égypte, en Irak, en Arabie saoudite et aux États-Unis. Amnesty International publie ce mercredi son rapport annuel sur le recours à la peine de mort, dont il ressort malgré tout que "le nombre total d’exécutions est le plus bas jamais enregistré depuis dix ans, pour la troisième année consécutive". Il a baissé de 26 % par rapport à 2019, et de 70 % par rapport au pic de 1 634 exécutions recensées en 2015. Ces statistiques ne comptent toutefois pas les mises à mort en Chine - "plusieurs milliers", évalue Amnesty -, où ces informations sont classées secret d’État.