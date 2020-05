Les Polonais ne seront plus obligés de porter un masque à partir de ce week-end à condition de maintenir une distance de deux mètres entre deux personnes, a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki mercredi en annonçant une quatrième vague de déconfinement. "Il y aura une règle générale: dans les espaces publics, si possible, il faudra garder une distance de deux mètres et le port du masque ne sera pas obligatoire. Si deux personnes marchent côte à côte il est toujours recommandé de porter des masques", a déclaré à la presse M. Morawiecki.

Les magasins ne seront plus contraints de limiter le nombre de clients, ni les églises le nombre de fidèles, toujours à condition de maintenir une distance de deux mètres entre deux personnes, selon ces nouvelles règles qui autorisent également les concerts en plein air et les rassemblements jusqu'à 150 personnes.

A partir du 6 juin, cinémas, théâtres, salles de concert ou de sports, piscines, et encore salons de massage pourront ouvrir au public. Le port du masque y reste cependant obligatoire.

Les clubs et les discothèques restent quant à eux fermés.

"Nous avons réussi à maîtriser la maladie, la pandémie, d'une façon beaucoup plus efficace que les pays les plus riches du monde, de l'Europe de l'Ouest", a déclaré le Premier ministre en expliquant le déconfinement.

Selon le ministre de la Santé Lukasz Szumowski, le nombre de contaminations reste toujours élevé en Pologne, mais il s'agit de personnes qui se trouvent déjà en quarantaine pour avoir été en contact avec un malade.

Mercredi matin, 22.303 malades, comprenant 1.025 morts et 10.330 personnes guéries étaient enregistrés en Pologne, selon les données officielles.