La Pologne marche dans les pas de Viktor Orban, l’Europe déchante EuropeRécit25:24 Maria Udrescu et OleB

La Hongrie et la Pologne pourraient lever leur veto sur le budget et le plan de relance européens. Un compromis sur le lien entre fonds européens et état de droit devrait être confirmé jeudi. Suite du récit de la saga de l’état de droit, encore menacé dans ces pays.