L’attaque au couteau perpétrée vendredi après-midi à Londres par un ancien prisonnier condamné pour terrorisme, lors de laquelle il a tué deux personnes et blessé trois autres, a engendré une polémique en Grande-Bretagne sur les conditions de sa remise en liberté conditionnelle et, plus largement, sur la réinsertion des prisonniers. Un thème forcément très "sensible" alors que l’attention des Britanniques se tourne vers l’élection générale anticipée du jeudi 12 décembre, qui déterminera le prochain gouvernement.