Le coronavirus s’est propagé à une vitesse record au Danemark, poussant le gouvernement à prendre des mesures jamais vues en temps de paix.

En quelques jours, le bilan est passé de quelques dizaines de cas début mars à 615 personnes infectées le 12 mars après-midi, dont “plusieurs en soins intensifs”.

Cette propagation extrêmement rapide du Covid-19 a obligé le gouvernement du royaume scandinave à prendre des mesures drastiques qui ont créé un sentiment de panique dans une bonne frange de la population. Certains supermarchés ont ainsi été “dévalisés” pour former des stocks en prévision du pire. La police a ainsi dû intervenir pour faire sortir des clients récalcitrants d’une grande surface, où ils continuaient à faire des provisions après l’heure de fermeture.

La direction de la Santé publique et l’Institut de sérologie du Danemark ont brossé mercredi un tableau noir de la situation du coronavirus dans le pays en présentant un nouveau rapport de risques alarmant prévoyant entre 1 680 et 5 600 morts et 580 000 personnes infectées, soit 10% de la population.

La cheffe du gouvernement social-démocrate, Mette Frederiksen, surprise, à l’instar de son ministre de la Santé, par la propagation à grande vitesse du virus, a dit craindre que “les capacités hospitalières ne soient rapidement saturées” dans un pays qui compte 2,3 lits pour 1000 habitants seulement, se situant au bas du tableau de 23 pays de l’OCDE.

Des mesures très sévères

Mercredi soir, le gouvernement a pris les mesures les plus drastiques de l’histoire du pays en temps de paix, en faisant voter jeudi une loi express en ce sens: fermeture des crèches et établissements d’enseignement, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, accès interdit ou réduit aux transports en commun, aux institutions publiques - dont les maisons de retraite et les hôpitaux.

Dans les cas extrêmes, les autorités peuvent, sans mandat d’un juge, accéder aux foyers des habitants soupçonnés d’être infectés par le virus et les contraindre à passer un examen, à être hospitalisés ou à être placés en isolement.

“Beaucoup repose sur les épaules des Danois. Et nous ne pouvons nous en sortir que si tout le monde change de comportement et fait preuve de discipline en respectant les consignes et recommandations des autorités” a déclaré la Première ministre, exhortant ses concitoyens “à ne pas céder à la panique et à contribuer de manière marquante à l’effort collectif afin que les personnes exposées et malades ne soient pas touchées par ce virus”.

Le Danemark est devenu une zone à risques a reconnu le directeur de l’Agence de la santé publique Soeren Brostrom, notant que 167 citoyens ont été contaminés après des séjours à ski en Autriche dont 118 à Ischgl.

Conscients de la gravité de la situation, le prince héritier Frederik et la princesse héritière Mary, installés depuis le 6 janvier dans leur chalet suisse de Verbier pour permettre à leurs quatre enfants de suivre leur scolarité dans une école helvétique, ont décidé de rentrer plus tôt que prévu au pays.

Le prince a jugé “naturel d’être avec les Danois en ce temps qui exige beaucoup de tous et où nous avons une responsabilité commune de veiller les uns sur les autres”.