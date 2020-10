Jour après jour, la République tchèque s’approche de l’abîme. Depuis le début du mois d’octobre, elle est le pays du monde où l’épidémie progresse le plus vite, en nombre de nouvelles infections rapportées à sa population, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Ces quatre derniers jours, ce pays de dix millions d’habitants a enregistré plus de dix mille nouveaux cas quotidiens et même plus de douze mille samedi. Il est aussi, à l’heure actuelle, celui qui enregistre le plus de nouveaux décès par habitant : 688 personnes sont décédées du Covid-19 au cours de la seule semaine dernière (pour un total d’un peu plus de deux mille morts depuis début mars). Le Premier ministre Andrej Babis a décrété un nouveau confinement la semaine passée, sans quoi "notre système de santé pourrait s’effondrer entre le 1er et le 11 novembre", alors que le pic épidémique est attendu à la mi-novembre.