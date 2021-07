La stratégie parle, entre autres, des valeurs morales, culturelles et historiques russes traditionnelles, qui feraient l'objet d'"attaques actives des États-Unis et de leurs alliés" et de la part de "sociétés transnationales et d'ONG". Les démocraties libérales de l'Occident sont "en crise" selon le document: "les libertés individuelles sont absolutisées, la permissivité, l'immoralité et l'égoïsme sont activement promus, un culte de la violence, de la consommation et du plaisir est imposé, l'usage de drogues est légalisé et une société se forme qui nie le cycle de vie naturel", affirme ce document.

Il s'agit du premier document de stratégie de sécurité nationale russe depuis fin 2015. Depuis lors, les relations entre l'Occident et la Russie se sont sensiblement détériorées.