Les autorités de Belgrade le claironnent sur tous les tons. La Serbie serait parmi les premiers pays en Europe et dans le monde en termes de succès de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Dimanche 31 janvier, 438 000 personnes avaient reçu au moins une première dose, soit plus de 6 % des sept millions d’habitants du pays, un score très honorable, qui le classe en seconde position européenne, derrière le Royaume-Uni et ses dominions de Gibraltar et de l’île de Man.