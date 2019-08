Il n’y a pas eu de pause estivale pour les Slovaques, qui ont vécu ces dernières semaines au rythme de révélations fracassantes, comme autant de nouvelles répliques après le séisme provoqué par l’assassinat du jeune journaliste d’investigation Ján Kuciak et de sa compagne, Martina Kušnírová, le 21 février 2018. Le journal Denník N a pu mettre la main sur les correspondances privées qu’entretenaient Marián Kocner avec Alena Zsuzsová. Le premier est un homme d’affaires sulfureux, dont le nom est impliqué dans plusieurs grands scandales financiers et soupçonné d’appartenir à la pègre locale et qui a été inculpé au mois de mars pour avoir commandité le double meurtre. La seconde, son interprète dans ses affaires et sa confidente, se trouve incarcérée avec trois autres personnes pour son implication dans le meurtre du jeune couple.

(...)