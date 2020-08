La population continue à contester le résultat des élections. L’opposante Svetlana Tikhovskaïa a fui en Lituanie. L’Union européenne durcit le ton contre Minsk.

Quand Internet disparaît complètement, que même les rares flux de 4G disponibles se tarissent, c’est le signal indiscutable, et aussi efficace qu’un post sur les réseaux sociaux, que les manifestations vont commencer, et durer une bonne partie de la nuit. Ce sont les automobilistes qui lancent l’offensive et klaxonnent dans toute la capitale, drapeau blanc rouge blanc de la Biélorussie indépendante aux fenêtres. Les piétons solidaires, sur les trottoirs, lèvent le poing à leur passage. Il fait encore jour, la journée de travail vient de s’achever, les choses sérieuses peuvent commencer, les voitures de police bloquent les avenues principales. Minsk passe en mode nuit.