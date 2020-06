La stratégie suédoise remise en cause: "Nous avons un gouvernement dysfonctionnel qui a délibérément autorisé une large propagation du Covid-19" © AFP EuropeAnalyse Slim Allagui

Dimanche soir, la mine grave, les visages tendus, les chefs de parti en Suède débattaient en direct à la télévision de la gestion de la crise du coronavirus qui sévit dans le royaume scandinave frappé du taux de mortalité parmi les plus élevés dans le monde. Sur la sellette, le Premier ministre social-démocrate, Stefan Löfven, est accusé d’avoir avalisé et soutenu bec et ongles la stratégie d’ouverture presque totale de la société depuis le début de l’épidémie.