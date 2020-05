Que penser de la stratégie de la Suède qui n'a pas imposé de confinement ? © D.R. Europe08:33 Valentin Dauchot

"L a gestion du virus par la Suède a généré de nombreux malentendus", déplorait, fin avril, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, sommée de s’expliquer par les dirigeants et observateurs étrangers. " Nous poursuivons les mêmes objectifs que tous les autres gouvernements." Ces sept longues semaines de confinement n’ont épargné personne. Le Belge, comme la plupart des Européens, est resté cloîtré chez lui la majeure partie du temps. La simple vue des célèbres clichés montrant de grands groupes de Suédois vidant joyeusement bières et cocktails au soleil, sur les terrasses de Stockholm ou de Malmö, en a donc fait rugir plus d’un d’envie, de frustration ou de dépit.