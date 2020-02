Les deux femmes ont heureusement échappé au pire.

Les images sont très impressionnantes. Après une matinée tranquille en snowboard dans la station de Verbier en Suisse, on y voit un professionnel, Victor Liebenguth, être témoin d'une avalanche qui emporte deux femmes. Ce dernier était le premier à arriver sur les lieux: "Nous étions en train de descendre une pente quand nous avons soudain vu la grosse avalanche au Col du Creblet. Comme nous étions les premiers sur place, nous avons immédiatement commencé les recherches avec les balises. Nous avons trouvé la première victime, la deuxième fille a pu être secourue 70 mètres plus bas"

Sa GoPro a immortalisé le sauvetage de la première femme. On la voit totalement ensevelie sous la neige en criant "Aidez moi, aidez moi" et en implorant le sauveteur du jour de retrouver son amie. Totalement préparé à cet exercice, l'homme se montre super efficace et parvient à dégager la Britannique. Selon Victor, les deux femmes sont restées cinq minutes sous la neige. "A partir de 15 minutes, les chances de survie sont moindres", détaille-t-il.

D'habitude, il n'aime pas montrer ce genre d'images sur les réseaux sociaux. Il a décidé de faire une exception afin de démontrer aux skieurs que ceci est extrêmement dangereux. "Le freeride doit s’accompagner d’une grande connaissance des conditions et du terrain, et d’une expérience dans l’évaluation des risques. Près d’un mètre de neige était tombé sur une zone qui était sèche depuis quatre semaines, le risque d’avalanche était donc élevé."