La voix du Royaume-Uni dans l’Union va s'éteindre.



Une fois le Brexit effectif, le drapeau britannique cessera de flotter devant et dans les bâtiments des institutions européennes. Des centaines de fonctionnaires britanniques pourront y poursuivre leur carrière, mais le Royaume-Uni n’aura plus rien à dire sur les affaires et la marche de l’Union, où il ne comptera plus de représentant.

Boris Johnson avait déjà jugé inutile de nommer un commissaire européen et lui-même aura été, le 17 octobre 2019, le dernier Premier ministre britannique à participer à un sommet européen. Les 73 eurodéputés britanniques élus en mai 2019 vont déserter les travées des hémicycles strasbourgeois et bruxellois. Ils seront partiellement remplacés par 46 nouveaux députés (voir infographie ci-dessous) censés rééquilibrer la représentation entre Etats membres.

Plus aucun ministre de Sa Majesté ne prendra part aux réunions du Conseil de l’UE, ni aucun diplomate aux réunions préparatoires. Leur accès aux câbles diplomatiques de l’Union sera coupé. La représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l’UE deviendra une simple "mission". Les mandats des juges britanniques de la Cour de justice et du Tribunal de l’UE, Christopher Vadja et Ian Stewart Forrester, arriveront à échéance le 31 janvier à minuit. Reste à voir si celui de l’avocate générale Eleanor Sharpston sera cédé dès cette date à un(e) homologue grec(que), selon la tournante établie entre États membres. Phil Wynn Owen prendra congé de la Cour des comptes européenne. Le Comité économique et social européen et le Comité européen des régions seront, l'un et l'autre, amputés de leurs 24 membres britanniques respectifs.

La voix du Royaume-Uni dans l’Union sera éteinte. Sur les cartes de l’Union, le pays virera au gris, couleur des pays tiers. L’Union européenne sera moins riche de 66 millions de citoyens.

Les grandes dates du Brexit