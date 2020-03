La guerre que mène l’Union européenne contre le coronavirus est aussi économique.

Les ministres des Finances de l’Union européenne tenaient, lundi, une réunion en format Eurogroupe "plus" en visioconférence, pour discuter des réponses à apporter pour amortir la brutalité de l’inévitable choc économique provoqué par l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises par les États membres pour tenter d’endiguer la propagation de celle-ci. Y participaient également la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et Klaus Regling, le directeur général du Mécanisme européen de stabilité (MES, le fonds de secours de la zone euro).