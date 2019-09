C’est ma réussite personnelle, mais aussi celle de tous ceux qui ont soutenu la lutte anticorruption et l’état de droit." Cintrée, comme à son habitude, dans une chemise bleue et un classique deux-pièces noir, Laura Codruta Kovesi parle peu d’elle-même. Jamais vraiment "que" d’elle-même. Mardi dernier, le Parlement européen et les États membres ont conclu un accord sur sa nomination au poste de procureur européen après des mois de négociations. Ce, malgré les efforts désespérés du gouvernement de gauche populiste roumain pour discréditer la candidature de celle qui est devenue l’héroïne de citoyens remontés contre la corruption et l’impunité des grands et des puissants.