Pour bien comprendre, revenons quelques jours en arrière. Nous sommes le samedi 3 juillet. Laura, une Australienne vivant à Paris, décide d'aller au parc d'attractions aux grandes oreilles avec son compagnon, et ses deux filles âgées de 5 ans et 2 mois. Alors que sa plus grande et son partenaire sont dans une attraction, son bébé se met à pleurer. Laura, qui les attend à l'extérieur de la file, se met alors à paniquer. Elle sait que son bébé a faim et qu'il est temps de l'allaiter. Heureusement, elle trouve rapidement un banc sur lequel elle s'assied pour lui donner le sein. Dix minutes plus tard, alors qu'elle est toujours occupée à allaiter son bébé, des agents de sécurité du parc l'interpellent. "Ils m'ont demandé de me couvrir", explique-t-elle au Parisien. "Franchement, on ne voyait pas grand chose. Mais ils m'ont dit que si je ne voulais pas, je devais aller ailleurs, qu'il y a des gens d'autre religions et d'autres cultures qui pourraient être choqués." Des propos confirmés par d'autres personnes présentes.

Ne sachant pas quoi faire, et ne parlant pas très bien français, Laura peine à se défendre. Elle filme l'altercation, mais la vidéo lui est rapidement réclamée par les agents du parc. C'est là qu'une autre visiteuse, Marie, intervient. Cette dernière, également avec son bébé, décide de s'asseoir sur le banc et d'allaiter elle aussi, en guise de protestation. "Les agents sont restés bouche bée. Ils ne m’ont rien dit et ne voulaient sûrement pas faire d’esclandre pour se retrouver avec un attroupement de femmes allaitantes", explique cette dernière, qui relatera plus tard toute cette histoire sur les réseaux sociaux.

"Allaiter n'est pas un délit"

Rapidement, les choses s'emballent. Même si le parc s'est excusé de vive voix auprès de Laura le jour-même et lui a proposé un remboursement de ses places, les internautes, mis au courant via Twitter, sont choqués du comportement des agents de sécurité. Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, réagit elle aussi sur le réseau social. "Allaiter un bébé n’est pas un délit. Que vous ayez des salles dédiées c’est bien, mais on ne décide pas où et quand un bébé va avoir faim. Ne vous mettez pas vous aussi à stigmatiser les mères, c’est assez dur comme ça partout ailleurs", écrit-elle, outrée que le parc réponde simplement que "des endroits spéciaux sont prévus pour allaiter" dans leur complexe.

Face au tollé provoqué, Disneyland Paris remettra finalement les choses au clair ce mardi. "Nous regrettons profondément cette situation et présentons de nouveau nos sincères excuses à la maman concernée. La demande qui lui a été faite n’est pas en phase avec notre règlement intérieur et nos valeurs. Il n’y a aucune restriction sur l’allaitement à Disneyland Paris."



Laura, elle, est encore traumatisée par ce qu'elle a vécu. "Mon coeur s'emballe dès que je dois allaiter. Qu'on arrête d'embêter les mamans!"