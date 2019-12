Chers camarades et amis, citoyens de la capitale de la Roumanie socialiste…" Au matin du 21 décembre 1989, les caméras sont braquées sur le "Conducator" Nicolae Ceausescu qui s’adresse, depuis le siège du Comité central du parti communiste, à une foule rassemblée pour l’occasion, comme il l’a fait tant de fois auparavant. Le discours est le traditionnel monologue sans relief, destiné à vanter les succès de la République socialiste roumaine et, surtout, désavouer le vent révolutionnaire qui emporte sur son passage les régimes communistes d’Europe de l’Est et qui ébranle déjà la ville roumaine de Timisoara. Tout à coup, un rugissement de la foule interrompt le "génie des Carpates", pour la première fois en un quart de siècle de pouvoir. Ce fut la consécration de la révolution roumaine, qui avait déjà commencé le 16 décembre dans l’ouest du pays, mais aussi le début de la "révolution télévisée".