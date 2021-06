"Nous avons répété à maintes reprises que les sanctions nuisent aux intérêts des citoyens, qu'elles sont contre-productives et vicieuses. Pourtant, ces actions destructrices délibérées se poursuivent", a déclaré le ministère bélarusse des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dénonçant des "actions hostiles" et des "pressions sur un Etat souverain", le ministère a ironisé sur les déclarations occidentales qui "ressemblent à une parodie de logique et de bon sens".

Pour Minsk, ces nouvelles sanctions "frisent la déclaration de guerre économique".

L'Union européenne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont décidé lundi de punir des dizaines de personnalités et des entreprises liées au pouvoir en place à Minsk.

Au total, 78 noms et de huit entités ont été ajoutés à la liste des responsables bélarusses sanctionnés pour la répression de l'opposition et l'interception d'un vol Ryanair qui survolait le Bélarus le 23 mai afin d'arrêter deux de ses passagers, le journaliste dissident bélarusse Roman Protassevitch et son amie russe Sofia Sapega.

Parmi les personnes sanctionnées figurent les ministres bélarusses de la Défense et des Transports, le commandant de l'armée de l'air et l'un des fils du président Alexandre Loukachenko. Les Européens ont également gelé les avoirs de sept sociétés dirigées par ses proches.

L'UE avait déjà sanctionné 88 membres du pouvoir dont le président Loukachenko et son fils Viktor.