Selon le Parquet antiterroriste français, c’est bien lui qui a déployé la cellule qui s’est constituée à Bruxelles à l’été 2015 avant de frapper à Paris.

Le Belge Oussama Atar, nommé à la tête des opérations extérieures de Daech en 2015, est le commanditaire des attentats de Paris. Il a déployé une cellule en Belgique « dans le but d’y constituer une cellule terroriste, destinée à commettre une série d’attentats de grande ampleur en Europe et notamment en France », écrit le Parquet national antiterroriste (Pnat) français dans le réquisitoire définitif qu’il a déposé vendredi.

Pour ces attentats, qui ont fait 130 morts et plus de 430 blessés le 13 novembre 2015 à Paris, le parquet français demande le renvoi aux assises de 20 suspects dont font partie plus d’une dizaine de Belges ou de Français ayant résidé en Belgique.

On y trouve tous les suspects qui ont été arrêtés depuis des mois, parfois extradés par la Belgique vers la France , comme Salah Abdeslam, mais aussi ceux qui sont présumés morts, dont Oussama Atar et les frères Fabien et Jean-Michel Clain, qui avaient revendiqué les attentats et qui ont tués par des frappes en Syrie au début de cette année lors de la chute de l’État islamique.

Selon France Inter, qui eu accès aux 562 pages du dossier, le Parquet estime dans son réquisitoire que « faute de pouvoir confirmer scientifiquement ces annonces de décès, les terroristes concernés doivent être considérés comme présumés décédés. Par conséquent, l’action publique ne saurait être éteinte à leur encontre et les mandats d’arrêt doivent être maintenus ».

Une cellule opérationnelle à partir du 1er septembre

On savait qu’Oussama Atar, libéré d’une prison irakienne par la Belgique en 2012, était considéré par les policiers et juges français comme le commanditaire des attentats. Le réquisitoire balise. A l’été 2015, Daech décide de déployer ses recrues vers la Belgique, une zone de regroupement de la cellule. Dès le 1er septembre, avec l’arrivée de Bilal Hadfi et de Chakib Akrouh, « la cellule devient véritablement opérationnelle et prête à frapper l’Europe et la France », analyse le Pnat. Ensuite, « les mois de septembre, octobre et novembre 2015 ont été consacrés à la fabrication de ceintures explosives et à l’acquisition de kalachnikovs ».

Tout a donc bien été préparé en Belgique, même si l’ordre est venu du « califat » de l’État islamique en Syrie. Oussama Atar y dirigeait le service des opérations extérieures de Daech, créé en 2014. Le parquet français veut le voir juger pour « direction d’une organisation terroriste ».

La France prévoit ce procès hors-normes pour 2021. Celui ayant trait aux attentats de Bruxelles aura donc lieu avant, en 2020.





Les vingt suspects des attentats de Paris

Mohamed BAKKALI: Considéré comme un logisticien clé, Mohamed Bakkali est accusé d'avoir loué des voitures en vue des attentats. Détenu en France depuis 2018, ce Belge de 32 ans est également mis en cause pour la location de plusieurs planques pour la cellule djihadiste sous une fausse identité.

Osama KRAYEM et Sofien AYARI: Osama Krayem, 27 ans, a rejoint la Syrie en 2014 puis regagné l'Europe en profitant des routes ouvertes pour les migrants. Détenu en Belgique, ce Suédois a été identifié comme l'un des bourreaux du pilote jordanien assassiné par le groupe Etat islamique début 2015 en Syrie. Son rôle dans les attentats du 13-Novembre reste flou.

Sofian Ayari, compagnon de cavale d'Abdeslam, est revenu en Europe depuis la Syrie avec Osama Krayem et Ahmad Alkhad, considéré comme le principal artificier de la cellule djihadiste. Ayari, un Tunisien de 26 ans, détenu lui aussi en Belgique, a fait un aller-retour mystérieux avec Krayem à Amsterdam le 13 novembre. Les enquêteurs soupçonnent la cellule d'avoir projeté un attentat à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol.

Adel HADDADI et Muhammed USMAN: Interpellés un mois après les attentats dans un foyer de migrants en Autriche, Haddadi, un Algérien de 32 ans, et Usman, un Pakistanais de 26 ans ancien artificier de groupes djihadistes pakistanais réputés proches d'Al-Qaïda, sont soupçonnés d'avoir suivi la route des migrants avec deux kamikazes du Stade de France. Ils sont détenus en France.

Mohamed AMRI et Hamza ATTOU: Le Franco-belge de 31 ans et le Belge de 25 ans sont allés chercher Salah Abdeslam en voiture le soir des attentats pour le ramener en Belgique. L'enquête a aussi démontré les liens étroits d'Amri avec les frères Abdeslam dans les semaines précédant l'attaque, laissant soupçonner au minimum une connaissance du projet. Mohamed Amri est incarcéré en France. Hamza Attou, moins impliqué, a été libéré sous contrôle judiciaire en mai 2018.

Ali OULKADI: Proche de Brahim Abdeslam -l'un des kamikazes du 13-Novembre -, ce Français de 35 ans est soupçonné d'avoir aidé Salah Abdeslam à se cacher à son arrivée à Bruxelles le 14 novembre, mais a toujours nié avoir été au courant du projet terroriste. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire en juin 2018.

Farid KHARKHACH: Né au Maroc, Farid Kharkhach, 37 ans, est accusé d'avoir fourni des faux papiers à l'ensemble de la cellule à la demande de Khalid El Bakraoui, l'un des auteurs des attentats de Bruxelles. Ce Belge est actuellement détenu en France.

Yassine ATAR: Cet homme de 33 ans, détenu en France, est le frère d'Oussama Atar, vétéran du jihad soupçonné d'avoir coordonné les attentats depuis la Syrie. Ce Belge était en lien étroit avec ses cousins, les frères El Bakraoui, kamikazes des attentats de Bruxelles. La clé d'une planque où ont été confectionnées les ceintures explosives utilisées à Paris a été retrouvée chez lui.

Ali EL HADDAD ASUFI: Ce Belge de 35 ans, lui aussi détenu en France, était en contact récurrent avec les membres de la cellule djihadiste franco-belge. Il aurait notamment participé à la fourniture d'armes.

Abdellah CHOUAA: Dernier mis en examen de l'enquête, ce Belge de 38 ans est soupçonné d'avoir apporté un soutien logistique à la cellule. Fils d'un imam de Molenbeek, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

Certains protagonistes sont absents ou donnés pour morts:

Oussama ATAR: Membre important du groupe Etat islamique (EI), ce Belge né en 1984 est considéré comme le "cerveau" des attentats du 13-Novembre, qu'il aurait planifiés depuis Raqa, en Syrie. Vétéran du djihad, il avait été incarcéré en Irak dans les années 2000, où il était parti rejoindre Al-Qaïda. Identifié sous le nom de guerre d'"Abou Ahmed", il serait mort en Syrie lors d'une frappe aérienne en novembre 2017.

Fabien et Jean-Michel CLAIN: Visés eux aussi par un mandat d'arrêt, ces deux Toulousains auraient été tués en février dans une frappe aérienne en Syrie. Fabien Clain a été identifié comme l'homme qui a enregistré le message audio revendiquant les attentats du 13-Novembre et dans lequel son frère Jean-Michel psalmodiait des chants religieux.

Ahmad ALKHAD: Sous ce nom d'emprunt se cache Omar Darif, principal artificier présumé du groupe. L'ADN de ce Syrien de 29 ans a été retrouvé sur des ceintures explosives des jihadistes. Arrivé en Europe en septembre 2015, il est parvenu à reprendre la route de la Syrie deux semaines avant les attentats. Il est considéré comme le seul acteur majeur des commandos encore en fuite.

Ahmed DAHMANI: Ce Belgo-Marocain de 30 ans, originaire de Molenbeek comme son ami Salah Abdeslam, est soupçonné d'être un logisticien de la cellule djihadiste. Ce petit délinquant radicalisé s'était enfui en Turquie le 14 novembre 2015 où il a été condamné en 2016 à dix ans de prison et écroué.

Obeida AREF DIBO: Ce Syrien serait un cadre de l'EI, proche d'Ahmad Akhad. Cousin d'hommes impliqués dans la fuite de Dahmani, il serait mort dans un bombardement en 2016. (AFP)