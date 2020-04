La pandémie de coronavirus a fait 288 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis le 20 mars, alors que le pays est le troisième le plus touché au monde par la pandémie avec 23.190 décès au total, derrière les Etats-Unis (plus de 53.000) et l'Italie (26.384). Les Ibères ont connu ces dernières semaines un confinement extrêmement strict.

Dimanche, quelques assouplissements entraient en vigueur. Les moins de 14 ans ont ainsi pu prendre l'air pour la première fois depuis six semaines, toujours accompagné d'un adulte et pendant une heure maximum. Les bambins n'ont cependant pas le droit de jouer avec des voisins, ni de s'éloigner de plus d'un kilomètre de leur domicile, et les parcs restent fermés.

Les plus de 14 ans quant à eux peuvent sortir pour les motifs autorisés aux adultes comme aller acheter à manger ou sortir le chien.

Les autorités sanitaires estiment avoir franchi le pic de la pandémie le 2 avril, quand elles avaient enregistré 950 morts en 24 heures. Le nombre de malades du Covid-19 guéris se monte à 98.731, selon les chiffres du ministère de la Santé.

L'Espagne, soumise depuis le 14 mars à un confinement extrêmement strict, a prolongé celui-ci jusqu'au 9 mai inclus. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez présentera mardi un plan de déconfinement progressif, sans doute à partir de la mi-mai.