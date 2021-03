Après quatre ans et demi de débats, le Brexit est devenu concret pour de nombreux Britanniques. Des camions remplis de fruits de mer venus d’Angleterre et d’Écosse interdits de traverser la Manche, des Britanniques interdits de rester plus de trois mois d’affilée dans leur résidence secondaire européenne. L’Église d’Angleterre n’échappe pas à cette nouvelle réalité. Et en particulier le diocèse en Europe, qui sert les anglicans en Europe, en Turquie et au Maroc et accueille également les candidats européens au séminaire en Angleterre.