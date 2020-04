Boris Johnson reprend les rênes du pays ce lundi. Au repos depuis le 12 avril à Chequers, la résidence de campagne officielle allouée au Premier ministre en exercice, il a eu besoin de deux semaines pour se remettre du coronavirus, contracté quinze jours plus tôt. Si le grand blond échevelé a recommencé à travailler la semaine dernière, son retour est attendu avec impatience. Lors des conférences de presse quotidiennes sur le coronavirus, ses remplaçants n’ont pas fait bonne impression, alliant manque de professionnalisme et d’humanité. Surtout, alors que les autorités ont annoncé dimanche le décès de 20 732 personnes depuis le début de l’épidémie, seul lui est en mesure de prendre les décisions attendues de tous : quand et comment alléger le confinement imposé depuis le 23 mars aux Britanniques ?