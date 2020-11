À l’arrêt pour son entretien annuel, le célèbre jet d’eau de Genève, dont la plume majestueuse s’élance jusqu’à 140 mètres au-dessus de la ville au bord du lac Léman, ne sera pas rallumé afin de marquer la deuxième vague de pandémie qui frappe durement le pays et de rappeler les mesures sanitaires à la population. Ce geste symbolique fait écho à la situation sanitaire actuelle en Suisse et à Genève liée à la pandémie de Covid-19, ainsi qu’au renforcement des mesures prises par le Conseil d’État. Il s’agit d’encourager la population à limiter ses déplacements et à restreindre ses contacts sociaux.

C’est le deuxième arrêt du jet d’eau demandé par les autorités genevoises cette année en lien avec la pandémie de Covid-19. Le premier a duré 83 jours lors de la période de confinement du printemps dernier.

Genève prend ainsi le contre-pied de nombreuses autorités dans le monde qui choisissent en général d’ériger leurs monuments ou les sites marquants comme un symbole de résilience face à l’adversité en les rendant plus visibles.