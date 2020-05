Peter Piot devient "conseiller spécial" d’Ursula von der Leyen.

Le virologue belge Peter Piot a été désigné conseiller spécial de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, sur les questions relatives au coronavirus et à la pandémie de Covid-19, a fait savoir l’exécutif européen ce jeudi. Il faisait déjà partie d’un groupe d’experts créé par la Commission pour la guider scientifiquement dans cette crise du coronavirus.



Sa tâche dans ce cadre sera de conseiller la Commission pour "soutenir et diriger la recherche et l’innovation dans la lutte globale contre la pandémie". "L’expérience précieuse du professeur Piot va aider à guider nos actions, pour accélérer le développement et le déploiement de vaccins, diagnostics et traitements contre le coronavirus, et pour développer une stratégie pour nous préparer à toute future épidémie", a indiqué l’Allemande Ursula von der Leyen.



Peter Piot, détenteur d’un doctorat en microbiologie de l’Université d’Anvers, à l’issue d’études à l’Université de Gand, est un ancien directeur d’Onusida. Il a codécouvert le virus Ebola. Sommité dans son domaine, il est actuellement directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Il a enseigné dans de nombreuses universités. Âgé de 71 ans, il a lui-même été malade en mars après avoir été contaminé par le coronavirus, révélait cette semaine le magazine Knack.