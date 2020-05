Le chef de cabinet de Boris Johnson dans la tourmente pour ne pas avoir respecté le confinement, une aubaine pour ceux qui veulent le voir tomber © AFP Europe Tristan de Bourbon>Correspondant à Londres

Dimanche soir, Boris Johnson a tenu à éteindre lui-même le feu qui s’était répandu depuis le début du week-end autour du gouvernement, suite aux incessantes attaques menées contre son chef de cabinet Dominic Cummings. "Je veux répondre à la grande question que les gens se posent depuis 48 heures : ce gouvernement vous demande-t-il de faire des sacrifices quand de hauts responsables du gouvernement font autre chose ?" Sa réponse est claire : "En voyageant pour trouver le bon type de garde pour son fils, au moment où son épouse et lui allaient être mis hors d’état d’agir par le coronavirus, alors qu’il n’avait pas d’autre alternative, je crois qu’il a suivi l’instinct de tout père et parent." Plus encore, le Premier ministre estime qu’ "il a agi de manière responsable, en suivant les règles et avec intégrité."