La justice russe a tranché : le cinéaste et metteur en scène Kirill Serebrennikov a été déclaré coupable, vendredi à Moscou, de détournement de fonds. Une affaire controversée et “absurde”, n’a-t-il cessé de proclamer. “Je suis entré dans la machine à broyer, et je comprends combien elle est froide, imbécile, lâche et bêtement impitoyable”, déclarait-il en 2017, dans un documentaire de Katja Fedulova diffusé sur Arte. “Je suis un homme libre et je ferai tout pour ne pas me laisser écraser.”