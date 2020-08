Le commissaire européen Phil Hogan, a démissionné, a fait savoir mercredi soir son chef de cabinet, Peter Power. "J'ai présenté ce soir ma démission comme commissaire européen au Commerce à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen", a indiqué M. Hogan dans un communiqué.

"Il devenait de plus en plus clair que la controverse concernant ma visite récente en Irlande commençait à détourner l'attention de mon travail comme commissaire européen et discréditerait mon travail dans les mois clés à venir", marqués notamment par les négociations sur un accord post-Brexit avec le Royaume-Uni, a-t-il ajouté.

M. Hogan avait publié mardi un compte rendu détaillé pour réfuter avoir enfreint sciemment les règles anti-coronavirus lors de son récent séjour en Irlande, son pays d’origine, mais il n’a pas convaincu les partis de la coalition gouvernementale à Dublin. Le gouvernement irlandais a donc perdu sa confiance dans le commissaire européen Phil Hogan, a annoncé Eamon Ryan, le président du Parti vert - qui participe à la coalition gouvernementale - mercredi sur la radio publique RTE. Selon M. Rayan, Phil Hogan n’a pas communiqué de manière assez rapide et transparente sur son séjour en Irlande et sa participation à un dîner controversé. Le ministre de la Santé Stephen Donnelly, membre du parti centriste Fianna Fail, a de son côté lancé un appel à son compatriote Hogan pour qu’il "entende le Premier ministre et le vice-Premier ministre et envisage une démission". Il a qualifié de "scandale absolu" et de "gifle à la population" le dîner controversé, organisé pour les 50 ans du club de golf du Parlement irlandais avec 82 invités, et qui a déjà conduit plusieurs personnes à la démission, dont le ministre de l’Agriculture Dara Calleary.

D’autres éléments de controverse portent sur un contrôle policier du commissaire, surpris lors de ce séjour en train de téléphoner au volant, ou sur le respect d’autres règles de confinement lors de ses déplacements sur l’île. M. Hogan aurait aussi dû respecter une quarantaine à la fin juillet à son arrivée en provenance de Belgique, mais selon lui, cette règle ne s’appliquait pas à lui car il a subi début août un test qui s’est révélé négatif. Ce que le ministre de la Santé met en cause.

Mardi soir, Phil Hogan avait encore donné une interview à la télévision irlandaise au cours de laquelle il a répété ses excuses pour avoir participé au dîner du club de golf. Il se défendait d’avoir enfreint sciemment les règles anti-coronavirus lors de ce séjour de trois semaines.

La présidente de la Commission étudiait le dossier

Phil Hogan, même membre du troisième parti gouvernemental Fine Gael (conservateur), ne pouvait être démis par le gouvernement irlandais. Revenait à la présidente de la Commission d’examiner le dossier de défense que le commissaire lui a transmis et d’en tirer des conclusions. Lors du point presse quotidien de la Commission, mercredi midi, sa porte-parole Dana Spinant avait jugé prématuré de parler d’ores et déjà de démission et de remplacement, indiquant que Mme Von der Leyen étant en train d’examiner "minutieusement" les rapports présentés par M. Hogan et prenait le dossier "très au sérieux". En attendant, l’Irlandais aurait visiblement fini par céder aux pressions de Dublin.