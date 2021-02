Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi un prolongement de la plupart des mesures de lutte contre le Covid-19 actuellement en vigueur aux Pays-Bas, et ce jusqu'au 2 mars.

Le cabinet a demandé à l'équipe d'experts de l'équipe de gestion des épidémies (OMT) de nouveaux conseils sur "l'ensemble des mesures", y compris le couvre-feu. Pour l'instant, il court jusqu'au 10 février à 4h30. Le nouvel avis de l'OMT est attendu à la fin de cette semaine.



Mark Rutte a toutefois confirmé une réouverture des écoles primaires et des garderies à partir du 8 février, ainsi que la possibilité dès le 10 février de vendre à emporter pour les magasins dits non essentiels, fermés depuis décembre.