La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 25.000 personnes en Europe, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 12h30 GMT.

Avec un total de 25.037 décès (pour 399.381 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. L'Italie (10.779 décès) et l'Espagne (7.340) sont les deux pays du monde les plus atteints et concentrent à eux seuls près des trois quarts des décès européens.