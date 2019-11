Cette dernière a fait les comptes des déplacements du président français. Conclusion: ils sont assez élevés. Au total, les allées et venues du chef d'Etat ainsi que de son équipe ont coûté quelque 7,9 millions d'euros. Un chiffre qui n'est toutefois pas étonnant puisque le rapport révèle qu'Emmanuel Macron et les services du palais présidentiel ont voyagé pas moins de 800 heures à bord des appareils de la flotte gouvernementale. Selon la Cour des comptes, 77 trajets présidentiels auraient été effectués et 11 d'entre eux l'auraient été à bord d'un Airbus A330. S'il est important de souligner l'utilisation de cet avion en particulier, c'est parce que les vols à son bord sont bien plus chers que ceux à bord du Falcon, autre appareil faisant partie de la flotte gouvernementale. Un trajet en Airbus A330 coûte en effet 21.000 euros de l'heure. Ce dernier est utilisé généralement pour les longues distances par le président.





Si le nombre d'heures de vol effectué par Emmanuel Macron est similaire à celui de son prédécesseur François Hollande en 2015, la facture est quant à elle plus élevée. Les déplacements du président de l'époque avait coûté 6,3 millions d'euros lors de sa dernière année au pouvoir. C'est donc quelque 1,6 million de moins que la note de l'époux de Brigitte Macron. En revanche, Edouard Philippe a quant à lui été plus "économe" que Manuel Valls quand il occupait son poste, ne voyageant que 201 heures à bord d'un avion de la flotte gouvernementale. Sa note s'élève à 2,5 millions d'euros, ce qui équivaut à une baisse de 7% par rapport à celle de son prédécesseur.

En tant que chef d'Etat, Emmanuel Macron est souvent amené à se déplacer aux quatre coins du monde. Des allées et venues qui ont, bien entendu, un prix. Cette somme a été dévoilée ce mardi 26 novembre par. Le site financier a en effet relayé des données concernant l'année 2018 que s'étaient échangées la ministre des Armées Florence Parly et la députée de la majorité Aude Bono-Vandorme.