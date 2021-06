La nouvelle loi danoise, qui consiste à renvoyer les demandeurs d’asile dans un pays tiers et à sous-traiter ainsi la gestion de la migration, risque d’être difficile à mettre en pratique, en plus d’être incompatible avec le droit et les valeurs de l’Union. Le gouvernement danois "veut avoir l’air dur, mais il va avoir l’air peu crédible et inefficace", estime Matthieu Tardis, chercheur au centre Migration et citoyenneté de l’Institut français des relations internationales (Ifri).