Un confinement plus strict devra être imposé dans une partie de l'Ukraine, la propagation du nouveau coronavirus s'accélérant depuis la levée le 11 mai de nombreuses restrictions, a annoncé vendredi le gouvernement. "Dans certaines régions, des restrictions strictes doivent être imposées", a indiqué le ministre de la Santé Maksym Stepanov, le pays ayant enregistré, en trois jours, un troisième record quotidien de nouveaux cas, avec 921 contaminations.

Il n'a cependant pas indiqué où, quand et quelles mesures allaient être prises.

L'Ukraine a décompté depuis le début de l'épidémie 34.984 cas de Covid-19 et 985 morts. Le 11 mai, au début du déconfinement, elle en comptait respectivement 15.648 et 408.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que 15 des 24 régions ont enregistré des hausses des contaminations, avec les régions occidentales de Lviv et Rivne particulièrement affectées. Les hospitalisations sont aussi en hausse.

Le gouvernement a expliqué cette tendance par le non respect par les Ukrainiens des mesures de distanciation sociale, alors que parcs, restaurants et salons de beauté ont rouvert le mois dernier et que les transports urbains et nationaux ont repris du service en juin.

Outre l'Ukraine, deux autres ex-républiques soviétiques, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, font face à une recrudescence des cas de coronavirus après avoir allégé les mesures restrictives.

L'Azerbaïdjan a même décidé de réimposer à compter de lundi un confinement strict jusqu'au 1er août.