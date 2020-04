Abdel-Majed Abdel Bary, un ex-rappeur londonien et l’un des membres du groupe État Islamique (EI) "les plus recherchés d’Europe" selon la police, a été arrêté, mardi, à Almeria en Espagne. L’opération menée avec le MI5 britannique est un succès mais pose la question du retour des djihadistes européens qui ont échappé aux frappes aériennes de la coalition internationale et tentent de revenir au pays.

Le djihadiste a contourné les mesures de sécurité (notice rouge à Interpol, données biométriques, fermeture des frontières à cause du coronavirus) en débarquant en Espagne en provenance d’Algérie il y a quelques jours et, selon la télévision publique espagnole TVE, après avoir utilisé une patera, le bateau de bois ou pneumatique qu’utilisent les migrants africains pour rejoindre les côtes andalouses.

Abdel Bary, 28 ans, se cachait dans un appartement en location à Almeria avec deux autres personnes et sortait rarement, toujours masqué, en profitant des mesures contre l’épidémie.

Fils d'un djihadiste impliqué dans les attentats contre des ambassades américaines en 1998



L’homme arrêté est issu d’une famille de djihadistes. Il est le fils d’Adel Abdel Bari, impliqué dans les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998. Vivant à l’ouest de Londres, il était connu comme “Lyricist Jinn” et “L Jinny” et jouait dans un groupe appelé "The Black Tringle" . En 2013, il avait tout laissé tomber pour rejoindre la Syrie. Jusqu’en 2015, il fut un membre très actif de l’Etat islamique et posta une photo de lui avec la tête d’un homme décapité. Par la suite, il disparut des radars.

Selon la police espagnole, Abdel Bary est cependant considéré comme "extrêmement dangereux" . Sa nationalité britannique lui a été retirée depuis son passage dans l’Etat islamique. Il lui reste la nationalité égyptienne. Lui et ses deux complices ont été emmenés à Madrid pour y être interrogés et placés en détention préventive. Selon le quotidien ABC, l'un de ses complices est Algérien et l'autre doit encore être identifié. Il pourrait s'agir d'un autre combattant étranger de l'Etat islamique.



La pandémie domine l’actualité, mais les services de l‘antiterrorisme continuent de travailler dans le monde. Interpol a annoncé mercredi la fin d’une opération en Asie du Sud-Est qui a mené à l’arrestation d’un homme soupçonné de faire partie du groupe terroriste d’Abou Sayyaf et au démantèlement d’un trafic d’êtres humains. Et Nicolas Lerner, le patron de la DGSI, vient de déclarer au Parisien que "la menace terroriste qui prévalait en France avant le début de la crise sanitaire n’a pas disparu (...) Elle se maintient à son niveau antérieur. La propagande djihadiste continue d’être générée, diffusée et partagée sur les réseaux sociaux".