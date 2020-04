Comme d’autres crises précédentes, "celle du coronavirus peut marquer le début de la fin du projet européen. Ou, au contraire, représenter une opportunité de relancer l’Europe" et surtout, "de balayer les arguments de forces qui plaident pour renforcer les compétences nationales et affaiblir l’Union, en apportant la preuve des bénéfices de la solidarité européenne". C’est en ces termes que Dacian Ciolos, président du groupe centriste Renew Europe, qui compte dans ses rangs notamment les eurodéputés belges du MR et les Français du parti En Marche d’Emmanuel Macron, pose l’enjeu de la réponse européenne aux défis sanitaires et économiques du Covid-19. Dans un entretien accordé à La Libre Belgique, le Roumain, leader de la troisième force politique du Parlement européen, exhorte les vingt-sept chefs d’État et de gouvernement, qui se réuniront (à distance) ce 23 avril, à mettre de côté les "égoïsmes nationaux" pour accoucher de "vrais" instruments européens de relance de l’économie.