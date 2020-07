C’est un traité qui contient des éléments de nature idéologique, que nous considérons comme nuisibles." Samedi, Zbigniew Ziobro, ministre polonais de la Justice, décrivait ainsi… la Convention sur les violences faites aux femmes, plaidant pour que la Pologne s’en retire. Défenseur autoproclamé des valeurs traditionnelles et catholiques, le parti Droit et Justice (PiS) avait lui-même fait cette promesse, lors de son arrivée au pouvoir en 2015. Cependant, face à l’indignation générale des Européens et la mobilisation de centaines de Polonaises tout au long du week-end, le PiS semblait tempérer lundi l’annonce de ce ministre, issu d’un autre parti de la coalition dirigeante.