Le jeu de la présidentielle française de 2022 ne se résume pas à un duel Macron-Le Pen : "On a toujours un candidat qui s’invite au second tour, des surprises, des affaires…" Europe Laurent Dupuis, correspond à Paris

À un an de l’élection présidentielle en France, les sondages laissent penser que le scrutin se résumera à un duel entre le président de la République Emmanuel Macron (La République en Marche) et Marine Le Pen (Rassemblement national). Ils feraient jeu égal au premier tour, loin devant les autres prétendants à l’Élysée, d’après le sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio paru le 11 avril.