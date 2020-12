Vera Jourova: "Le lien entre les fonds européens et l’état de droit est établi et intact" EuropeInterview Maria Udrescu

© AFP La commissaire européenne aux Valeurs et à la Transparence, Vera Jourova, participe à une session plénière au Parlement européen à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

"On avait désespérément besoin d’un mécanisme qui conditionne la distribution d’argent européen au respect de l’état de droit", estime Vera Jourova, vice-présidente de la Commission, en charge des Valeurs et de la Transparence. Dans un entretien accordé à La Libre Belgique, la Tchèque se dit soulagée qu’un compromis ait été trouvé jeudi pour lever le veto de la Hongrie et de la Pologne sur le budget européen 2021-2027 et le plan de relance. Accusés de saper l’indépendance de la justice et la démocratie, ces pays cherchaient ainsi à bloquer le nouveau mécanisme de conditionnalité, qui pourrait priver de fonds européens un pays où l’état de droit est menacé. "