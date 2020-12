Il sera "très difficile" de contrôler la propagation de la nouvelle variante du coronavirus qui a fait surface au Royaume-Uni, selon le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock.

L'agence britannique de statistiques (ONS) a calculé que la nouvelle variante est rapidement devenue la plus courante à Londres et dans l'est de l'Angleterre. "Nous avons encore un long chemin à parcourir pour résoudre ce problème", a déclaré le secrétaire à la Santé à propos de cette nouvelle mutation, qui s'annonce beaucoup plus contagieuse que les variantes précédentes.

Sur le plateau de la BBC, Matt Hancock a accusé les personnes qui se sont déplacés dans d'autres régions avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires, de se comporter "de manière totalement irresponsable".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi un nouveau confinement de Londres, dans l'est et le sud-est de l'Angleterre. La nouvelle variante du virus serait 70% plus infectieuse que la version actuelle, selon Johnson. Cependant, il n'y a aucune preuve que les symptômes de la maladie soient plus graves ou plus mortels.

Les chiffres de l'ONS montrent que la nouvelle variante est rapidement devenue la plus répandue dans cette zone de Grande-Bretagne. La nouvelle mutation représentait déjà 62% de toutes les nouvelles infections Covid dans la capitale britannique le 9 décembre., et 59% de celles de l'Est de l'Angleterre.

Les chiffres illustrent bien à la vitesse à laquelle la version mutée du virus se propage. Le 18 novembre, cette variante du virus, apparue pour la première fois en Angleterre en septembre, ne représentait que 28% des cas signalés à Londres.

Les mutations d'un virus sont plus courantes. Souvent, ils ne sont pas immédiatement problématiques, c'est pourquoi aucune mesure immédiate n'a été prise lorsque le variant a été trouvé dans les laboratoires. Le variant muté a reçu le code VUI-202012/01 et diffère génétiquement en plusieurs parties des variantes précédentes. Les scientifiques qui ont traité le problème ne pensent pas encore que la nouvelle version soit plus dangereuse. Il n'y a pas non plus de signes suggérant que les nouveaux vaccins sont moins efficaces.

La vaccination de la population est donc désormais d'autant plus importante, selon le secrétaire britannique à la Santé Hancock. Le Royaume-Uni s'attend à ce qu'environ un demi-million de personnes aient été vaccinées d'ici la fin de ce week-end. La campagne de vaccination se déroule bien jusqu'à présent, a déclaré Hancock.

Il a défendu le resserrement brutal des règles de la couronne juste avant Noël. "Il était de notre devoir d'intervenir lorsque nous recevions des informations sur la nouvelle variante." Les personnes vivant à Londres et dans certaines parties de l'est et du sud-est de l'Angleterre ne sont plus du tout autorisées à se rendre visite. Aucune exception n'est faite pour Noël. Les magasins non essentiels sont fermés et les gens doivent rester à la maison autant que possible. Pour le travail, les études, les sports de plein air ou, par exemple, les funérailles avec un maximum de 30 personnes présentes, les résidents sont autorisés à sortir.