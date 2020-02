Je viens aux processions, parce que c’est notre identité qui est menacée." Marija, employée de commerce, semble un peu perdue dans la foule qui se presse devant la cathédrale de Podgorica.

"Milo Djukanovic nous a tout volé. Nous n’avons plus rien, pas de travail, pas de perspective, et maintenant, il veut même prendre ce qui nous reste, notre foi", renchérit un homme, qui survit en travaillant trois mois par an sur des chantiers de construction en Russie. Comme Marija, il a renoncé à se joindre à la longue colonne de fidèles qui patiente, une icône à la main, pour adorer les reliques de saint Basile d’Ostrog, exceptionnellement montrées ce soir.