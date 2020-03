Aux élections législatives du 29 février, les Slovaques ont finalement réussi à faire sauter le verrou de la gauche populiste incrustée depuis douze années au pouvoir. Un grand "ouf !" de soulagement a été poussé dans le pays, à l’exception bien sûr des 18 % de votants qui ont soutenu jusqu’au bout le parti de Robert Fico, malgré les scandales de corruption récurrents, les outrances et la confiscation du pouvoir. Igor Matovic, qui a remporté avec son mouvement des Gens ordinaires (OLaNO) les élections législatives avec 25 % des voix sera, selon toute vraisemblance, désigné par le Parlement à la tête du gouvernement.

Cet homme de quarante-six ans, un politicien à la fois conservateur, fantasque et imprévisible, a su le mieux capter la colère et la frustration en dénonçant sans relâche la corruption des élites du pays rejetées en bloc. Qu’il se rende sur la Côte d’Azur pour placarder "Propriété de la République slovaque" devant la villa luxueuse d’un député accusé de corruption a fait forte impression. Les quatre partis qui vont composer sa coalition gouvernementale ont fait de la lutte contre la corruption leur priorité. La fondation "Stop Corruption" ne peut que s’en féliciter et sa directrice, Zuzana Petková, a estimé que "s’ils tiennent leurs promesses électorales, cela peut avoir un effet positif sur le fonctionnement des tribunaux, de la police et du parquet".

Un gouvernement très à droite

Les Slovaques avaient déjà adressé un carton jaune au pouvoir en mai 2019 en élisant pour la première fois une femme à la présidence de la République, libérale et progressiste qui plus est, en la personne de Zuzana Caputová. Des observateurs étrangers avaient pu en conclure, un peu rapidement, que la Slovaquie est un îlot libéral dans une Europe centrale en proie au nationalisme et au conservatisme. En réalité, comme l’expliquait dans les colonnes de La Libre Belgique le politologue Pavol Baboš, "Zuzana Caputová n’a pas gagné parce qu’elle est libérale, mais en dépit du fait qu’elle est libérale, [car] la société slovaque est très conservatrice". De quoi expliquer l’échec patent de la petite alliance de gauche libérale Slovaquie progressiste (PS), dont est issue Caputová, et Ensemble (Spolu), qui a raté d’un cheveu le seuil parlementaire de 7 % et n’aura donc pas le moindre député au Conseil national slovaque, la Rada.

Seul le parti libéral de centre-droit, Pour le peuple, fondé par Andrej Kiska, le prédécesseur de Zuzana Caputová à la présidence, a fait son chemin, mais in extremis, jusqu’au Parlement. Il devrait participer à une coalition gouvernementale qui va pencher très à droite. Emmenée par le mouvement très hétéroclite d’Igor Matovic, qui héberge des catholiques intégristes, elle s’appuiera sur le parti national-conservateur. "Nous sommes une famille" qui siège au Parlement européen avec le Vlaams Belang, le Rassemblement national ou encore la Ligue du Nord et qui "a fait son entrée au Parlement en 2016 grâce à des vidéos et des articles diffusant des fake news autour de la crise des réfugiés", comme le rappelle la journaliste Zuzana Kepplová. Le parti eurosceptique Liberté et solidarité (SaS) allié à Strasbourg avec les Espagnols de Vox et les Polonais du Droit et Justice (PiS) dans le groupe des Conservateurs et réformistes européens complétera l’attelage.

Pas de sortie de l’Union européenne en perspective, mais certains en Slovaquie anticipent déjà des mesures de conservatisme social, tel qu’un durcissement de la loi sur le droit à l’IVG.