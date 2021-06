Malgré la pandémie de Covid-19, le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et les exactions a atteint un record de 82,4 millions, un chiffre deux fois plus élevé qu’il y a dix ans, constate l’Agence de l’Onu pour les réfugiés dans son rapport annuel publié vendredi. Avec la crise sanitaire, "tout s’est arrêté, y compris l’économie, mais les guerres, les conflits, la violence, les discriminations et les persécutions - tous ces facteurs qui poussent les gens à fuir - ont continué", a expliqué le chef de l’Agence, Filippo Grandi.

Fin 2020, le monde comptait 30,3 millions de réfugiés et autres personnes déplacées de force hors de leur pays. Plus des deux tiers étaient originaires de Syrie, du Venezuela, d’Afghanistan, du Soudan du Sud et de Birmanie.

Mais "le grand saut concerne le chiffre des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays", qui s’élève maintenant à 48 millions, "un nombre sans précédent", a souligné M. Grandi. Principalement engendré par les crises en Éthiopie, au Soudan, dans les pays du Sahel, au Mozambique, au Yémen, en Afghanistan et en Colombie, le nombre de déplacés internes a en effet augmenté de plus de 2,3 millions l’an dernier.

"Une approche égoïste"

Le rapport note également qu’au plus fort de la crise sanitaire, en 2020, plus de 160 pays avaient fermé leurs frontières et 99 d’entre eux n’avaient fait aucune exception pour les personnes en quête de protection, même si par la suite des moyens ont été trouvés pour mieux garantir l’accès aux procédures d’asile. La réinstallation des réfugiés - d’un État dans lequel ils ont cherché une protection vers un autre État qui accepte de les accueillir - a aussi enregistré une baisse drastique. Seuls 34 400 réfugiés ont été réinstallés l’année dernière, soit le niveau le plus bas depuis 20 ans.

"Les solutions nécessitent que les dirigeants à travers le monde entier et les personnes d’influence laissent de côté leurs différences, mettent fin à une approche égoïste de la politique et se concentrent plutôt sur la prévention et le règlement des conflits, ainsi que le respect des droits humains", a affirmé M. Grandi.