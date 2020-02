EuropeReportage "C’est dramatique", "Qui va payer nos factures?", "Cela ne sert absolument à rien": le nord de l’Italie paralysé par le coronavirus Valérie Dupont

À la frontière de la zone rouge, le bar Alighieri est généralement un lieu de rendez-vous à l’heure de table. Ce lundi, il est désert ; sa propriétaire, Natalina, est plutôt sombre. "En général, nous faisons entre quarante et cinquante couverts à midi ; aujourd’hui, huit. C’est dramatique, de plus cette zone rouge ne sert absolument à rien puisque jusqu’à hier les habitants de Vò venaient chez nous. Ils auraient dû fermer le village beaucoup plus tôt, cela ne sert plus à rien maintenant, et puis, quand les autorités ont pris connaissance de ce virus, elles devaient fermer tous les aéroports et mettre en quarantaine les gens qui débarquaient en Italie." Reportage dans le nord de l'Italie à l'arrêt.