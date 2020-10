Si le tête-à-tête entre le pape et son ancien "ministre" de l'Économie n'est pas surprenant, il semble toutefois hautement improbable que le prélat australien de 79 ans se voit confier une nouvelle fonction au Saint-Siège.

Le cardinal Pell, qui devait théoriquement observer une quarantaine de 14 jours en arrivant d'Australie, avait déjà été photographié récemment à une terrasse de café près de la Cité du Vatican.

Cet homme connu pour sa poigne et sa connaissance des affaires économiques avait été nommé en 2014 par le pape François à la tête d'un inédit Secrétariat à l'Économie, chargé de contrôler les finances et dépenses dans les différentes administrations du Saint-Siège.

La tâche avait suscité une grande résistance interne dans une Curie romaine (gouvernement du Vatican) habituée à une grande autonomie financière.

Le cardinal avait été condamné en mars 2019 à six ans d'incarcération pour des viols et agressions sexuelles sur deux enfants de chœur en 1996 et 1997 dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne (sud-est) dont il était l'archevêque.

Sa condamnation, confirmée en appel, avait finalement été cassée par la Haute Cour d'Australie qui l'a acquitté en avril de cinq chefs d'accusation de violences sexuelles, au bénéfice du doute.

Mgr Pell, incarcéré plus d'un an, était alors sorti de prison en estimant que l'arrêt permettait de réparer "une grave injustice".

Le Vatican avait salué la décision de la justice australienne. Et le pape avait appelé à prier pour ceux "qui souffrent pour un jugement injuste à cause de l'acharnement", sans nommer le cardinal Pell.