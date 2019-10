Le pape François a jugé nécessaire plus de "créativité" pour renforcer la présence de l'Eglise catholique en Amazonie, à la fin du synode sur l'Amazonie samedi, évoquant un rôle accru pour les femmes et un "rite amazonien" prenant en compte les coutumes locales.

"La conscience écologique avance pour dénoncer une destruction massive où l'Amazonie est l'un des points les plus importants, un symbole, sur lequel se joue le futur. Les jeunes ont marché récemment en disant +c'est notre avenir+, écoutons-les", a lancé le pape, dans une allocution improvisé à la fin du synode sur l'Amazonie, en évoquant la bataille de la jeune Suédoise Greta Thunberg.

Mais à ses yeux, le problème n'est pas seulement l'exploitation de la forêt: "à côté de la dimension écologique, il y a la dimension sociale, l'exploitation des personnes".

Point important pour le chef de l'Eglise catholique, le synode a débattu de la "dimension pastorale", de la manière dont l'Eglise peut continuer sa mission d'évangélisation dans les neuf pays amazoniens où les églises évangéliques ont le vent en poupe.

"On a discuté de nouveaux ministères (nouvelles fonctions pour les femmes et les hommes, ndlr), de la nécessité de faire preuve de créativité et de voir jusqu'où on peut aller", a déclaré le pape, conscient de l'opposition des cercles traditionalistes à l'ordination d'hommes mariés et au diaconat féminin.

A ce propos, il a évoqué la possibilité de rouvrir les travaux de la commission d'étude sur le diaconat féminin avec de nouveaux membres. Un diacre peut lire l'Evangile et prêcher mais pas célébrer la communion, réservée au prêtre.

"Nous n'avons pas encore pris conscience du rôle de la femme dans l'Eglise", a-t-il dit, assurant avoir entendu les nombreux appels de missionnaires avant et pendant le synode.

Autre proposition: l'instauration d'un rite amazonien, plus proche des traditions locales. Il a appelé à "ne pas avoir peur" d'une telle réforme, en rappelant qu'il existe déjà de nombreux rites comme par exemple celui des Eglises catholiques orientales.

Le pape a aussi déploré un "manque de zèle apostolique" de la part de certains prêtres, réticents à aller en Amazonie. François envisage l'envoi de prêtres du service diplomatique du Saint-Siège pour un an auprès d'un évêque dans une mission plutôt que dans une nonciature.

Une fois examiné le document final voté samedi par les 184 "pères synodaux", les évêques et cardinaux qui ont participé au synode, le pape rédigera un document contenant ses préconisations. "Une exhortation post-synodale n'est pas obligatoire mais la parole du pape peut faire du bien, et j'espère l'écrire d'ici la fin de l'année, même si tout dépendra du temps que j'aurai pour réfléchir", a-t-il plaisanté.