"Je suis heureux d'annoncer que du 12 au 15 septembre prochain, s'il plaît à Dieu, j'irai en Slovaquie pour effectuer une visite pastorale", a déclaré le pape depuis ses appartements aux pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre pour la traditionnelle prière dominicale.

Il a ajouté qu'il célèbrerait durant l'après-midi du 12 à Budapest la messe de clôture du 52e Congrès eucharistique international.

Le programme détaillé du voyage pontifical sera publié ultérieurement mais selon les informations de presse, le pape ne devrait pas rencontrer les dirigeants hongrois pendant son bref passage dans la capitale.

Le souverain pontife argentin a maintes fois fustigé "le populisme" et le "souverainisme" qui selon lui sont des "attitudes d'isolement" qui portent en germes l'exclusion et le rejet, en particulier à l'égard des migrants dont il se pose en défenseur.

En outre, alors que la Hongrie est vivement critiquée par ses partenaires européens pour avoir adopté une législation interdisant la diffusion aux mineurs de contenus sur l'homosexualité notamment et fait un parallèle entre la communauté LGBT et la pornographie, François s'exprime régulièrement contre les discriminations dont sont victimes les personnes en raison de leur orientation sexuelle.

La question des migrants et des LGBTQ

"Le grand désaccord entre le pape et le gouvernement hongrois est la question de la migration, bien entendu. Mais aussi, maintenant, la question des LGBT, et bien que le pape soit opposé au mariage du même sexe, il approche la question des LGBT avec beaucoup de patience et d'humanité alors que le gouvernement Orban utilise le sujet comme une massue politique, pour frapper et en retirer des gains politiques", analyse pour l'AFP Zoltan Lakner, responsable de l'hebdomadaire politique hongrois Jelen.

En Slovaquie, François visitera les villes de Bratislava, Presov, Kosice et Sastin, a précisé un communiqué du Vatican. Il s'agit de la première visite d'un pape dans ce pays de l'ancien bloc soviétique à majorité catholique depuis celle de Jean-Paul II en 2003.

La présidente slovaque Zuzana Caputova, qui avait été reçue en audience en décembre 2020 au palais apostolique, s'est dite "très heureuse" de l'annonce du pape.

"Je crois que la présence du pape François sera un message de réconciliation et d'espoir pour nous tous dans les temps difficiles que nous vivons", a-t-elle dit sur Facebook.

Selon Miro Kern, éditorialiste du quotidien slovaque Dennik N, la visite papale constitue "une sorte de récompense pour la Slovaquie, en raison de sa position plus accommodante envers les migrants".

Pas impossible, explique l'analyste politique Juraj Marusiak. "Le pape vient d'Amérique latine, il est normal qu'il soit sensible à cette question. Il faut ajouter que tous les gouvernements slovaques jusqu'à présent ont cultivé avec un grand succès de forts liens diplomatiques avec le Vatican".