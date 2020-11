"Je pense souvent aux peuples persécutés : les Rohingyas, les pauvres Ouïghours, les Yazidis - ce que Daesh (ndlr, le groupe Etat islamique) leur a fait est proprement cruel - ou les chrétiens d'Égypte et du Pakistan tués par des bombes qui ont explosé pendant qu'ils priaient à l'église", confie le souverain pontife dans un livre dévoilé lundi, intitulé en français "Un temps pour changer" (Flammarion).

Le Vatican ne s'est jamais exprimé officiellement sur la persécution des Ouïghours, même si des deux cardinaux asiatiques l'ont fait l'été dernier.

Le 22 octobre, le Vatican et la Chine avaient renouvelé pour deux ans un délicat accord portant sur la nomination des évêques. Washington avait auparavant appelé le pape à dénoncer toutes les persécutions religieuses en Chine communiste, contre les catholiques mais aussi contre la minorité oïghoure.

Les Ouïghours constituent le principal groupe ethnique du Xinjiang (nord-ouest de la Chine). Selon des organisations de défense des droits humains, plus d'un million de personnes y ont été internées dans des "camps". La Chine affirme pour sa part qu'il s'agit de "centres de formation professionnelle".

Dans son livre écrit avec l'aide de son biographe britannique Austen Ivereigh (sortie le 2 décembre), le pape revient plus longuement sur le peuple rohingya, une minorité musulmane persécutée en Birmanie et dont de nombreux membres ont trouvé refuge au Bangladesh voisin.

"J'ai une affection particulière pour le peuple rohingya. Les Rohingyas sont le groupe le plus persécuté sur terre en ce moment ; dans la mesure où je peux, j'essaie d'être proche d'eux parce que je les aime beaucoup. Ils ne sont ni catholiques ni chrétiens, et ce sont nos frères et soeurs, un peuple pauvre et malmené de toutes parts qui ne sait pas vers qui se tourner", commente François.

"En ce moment au Bangladesh, il y en a des milliers dans les camps de réfugiés avec la Covid-19 qui se déchaîne", ajoute-t-il en parlant d'une "injustice qui crie vers le Ciel".

Le pape s'était rendu fin 2017 en Birmanie puis au Bangladesh, pays où il avait rencontré des réfugiés rohingyas en leur demandant "pardon" pour le mal qu'ils ont subi.