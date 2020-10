Le pape a livré une homélie pour clôturer l'évènement organisé par la communauté de Sant'Egidio, une organisation catholique. "Aujourd'hui, les souffrances de la guerre sont aggravées par les souffrances causées par le coronavirus et l'impossibilité, dans de nombreux pays, d'accéder aux soins", a déclaré le pontife.

Le pape de 83 ans a porté un masque buccal tout au long de l'évènement à l'exception de lors de son intervention publique.

Des leaders des confessions chrétienne, orthodoxe, juive, musulmane, hindoue, bouddhiste et sikh ont participé à cet évènement interreligieux sur la place du Capitole à Rome. Ils ont scellé leur réunion par une minute de silence observée en mémoire des victimes de la guerre et du Covid-19.

Le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, chef spirituel de l'Église orthodoxe a participé à l'évènement avec le souverain pontife, de même que le le grand rabbin de France Haïm Korsia et le secrétaire général du "Higher Committee of the Human Fraternity", Mohamed Abdelsalam Abdellatif, qui s'exprimait au nom du grand imam sunnite égyptien d'Al-Azhar, cheikh Ahmed al-Tayeb.

Ce dernier avait cosigné l'an passé avec le pape François un document sur la fraternité humaine, condamnant de concert l'extrémisme religieux et le soutien aux terroristes.