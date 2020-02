Rarement un texte n’avait suscité autant de suspense au Vatican. Le pape rendait en effet public ce midi l’exhortation apostolique “L’Amazonie bien aimée”. Ce texte faisait suite au synode qui avait rassemblé des évêques du monde entier et qui était consacré à cette région du monde en octobre dernier.

L’objectif des évêques et du pape était de réfléchir à la place et au rôle de l’Église catholique dans cette région qui concentre de très importants enjeux sociaux et climatiques. Les évêques avaient voté des pistes de réflexions à engager pour aider cette région, et le pape devait les confirmer dans l’exhortation publie ce mercredi.

Parmi les questions abordées en octobre dernier, se trouvait celle de la possible ordination d’hommes mariés pour faire face au manque de prêtres en Amazonie.

La question était mineure devant les enjeux que l’église souhaite relever dans la région, mais elle fut énormément médiatisée tant elle est symbolique et touche à l’identité de l’Église catholique latine.

En définitive, alors que les évêques avaient voté pour la possibilité d’ordonner des diacres (qui sont parfois mariés) en Amazonie, comme éventuellement ailleurs dans le monde, le pape a choisi la prudence et ne les a pas suivis pour ouvrir la porte à la fin du célibat sacerdotal dans l’église latine (bien que des exceptions avaient déjà été prises).

En définitive, comme le résume ce midi le site officiel d’information au Vatican – VaticanNews – le pape a plutôt décidé, pour tracer de nouvelles voies de développement humain, social et écologique d’encourager le rôle des laïcs dans les communautés catholiques.

Notons que sur la question de l'écologie, le pape François a dénoncé les entreprises semant "injustice et crime" dans une Amazonie riche en ressources où les droits des autochtones sont bafoués. Dans son texte, le pape écrit qu'il faut "donner aux entreprises, nationales et internationales, qui détruisent l'Amazonie et ne respectent pas le droit des peuples autochtones (...), les noms qui leur correspondent: injustice et crime".